فصائل المقاومة الفلسطينية تدمر دبابتين إسرائيليتين في غزة

أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة، اليوم الأربعاء، تدمير دبابتين إسرائيليتين في منطقة مدرسة الزراعة ببيت حانون، شمال القطاع، بثلاث قذائف "الياسين 105".

ويأتي هذا التطور العسكري في ظل استمرار المواجهات بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة، والتي أسفرت عن مقتل 15 جنديا إسرائيليا وإصابة آخرين، بالإضافة إلى مقتل عشرات الفلسطينيين.

تصعيد إسرائيلي

وفي سياق متصل، اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بارتفاع عدد قتلى المواجهات مع فصائل المقاومة داخل غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى 15 قتيلا، بينهم مقاتلين في لواء غفعاتي.

وسمح جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل قليل لوسائل الإعلام الإسرائيلية بنقل خبر مقتل إيتاي يهودا من لواء غفعاتى خلال المعارك في غزة، مشيرا إلى أن عدد القتلى ارتفع إلى 15 قتيلا وتسجيل إصابات خطيرة.

أزمة إنسانية

من جانب آخر، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن حالة من الجوع تنتشر في غزة مع تزايد يأس الفلسطينيين الذين يعيشون في القطاع في بحثهم عن الخبز والمواد الغذائية الأساسية الأخرى بعد أن فرضت إسرائيل حصارًا شاملًا على القطاع.

وأوضحت الصحيفة أن المخابز التي تزود غزة بالخبز، توقفت عن العمل بسبب نقص الدقيق والوقود اللازم لتشغيلها، وأولئك الذين ما زالوا يعملون يخدمون طوابير مئات الأشخاص الذين ينتظرون ساعات لشراء الخبز، وترتفع أسعار ما تبقى من المواد الغذائية في المتاجر، ومعظمها من السلع الجافة والخضروات، إلى مستويات لا يستطيع الكثيرون تحملها.

وأشار التقرير إلى تقديرات برنامج الأغذية العالمي بأن إمدادات غزة من المواد الغذائية الأساسية ستكفى لمدة سبعة أيام أخرى، مضيفة أن إسرائيل قطعت جميع إمدادات الغذاء والمياه والوقود والكهرباء عن قطاع غزة ردا على هجمات 7 أكتوبر، فيما سمحت بإيصال كميات صغيرة من المساعدات الإنسانية إلى غزة منذ 21 أكتوبر الماضى، لكنها عارضت توصيل الوقود إلى القطاع.