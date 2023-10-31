خبير استراتيجي: المقاومة الفلسطينية تدير ملف الأسرى بذكاء (فيديو)

قال اللواء سيد الجابري الخبير الاستراتيجي، إنّ بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية يريد استلام الأسرى دون أي قيد أو شرط، وهو ما صرح به وزير الدفاع الإسرائيلي أيضا، في محاولة لاستهلاك الوقت من أجل الوصول بالتقنيات والمساعدات الأمريكية لتحديد أماكن الأسرى في غزة.

أسرى 7 أكتوبر

وتابع “الجابري” خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الثلاثاء، أن أسرى 7 أكتوبر متنوعون، فهناك جنود وضباط ومستوطنين، وأول مرة يأسر الفلسطينين هذا العدد الكبير من الإسرائيليين، ويحاول نتنياهو ومساعدوه في الشاباك أو الموساد استهلاك الوقت للوصول إلى مكان الأسرى وبالتالي يُحرر كل الأسرى، لأن موقفه وحكومته في منتهى السوء.

ونوه إلى أن الحكومة الإسرائيلية وضعت أهدافا استراتيجية صعبة التحقيق في هذا الملف وملف مواجهة حركة المقاومة الفلسطينية التي بدأت في السابع من أكتوبر، مشيرًا إلى ان المقاومة الفلسطينية تدير ملف الأسرى بذكاء شديد جدا.

المقاومة الفلسطينية

وشدد الخبير الاستراتيجي، على أن المقاومة الفلسطينية تبلي بلاءً حسنا، ولا يستطيع العدو الإسرائيلي تنفيذ أي اجتياح بري أو دخول أي مكان بغزة برا أو بحرا.

