رقم سلبي تاريخي يطارد فيرمينيو للمرة الثالثة في مسيرته "تقرير"

يمر النجم البرازيلي روبيرتو فيرمينيو مهاجم فريق الأهلي السعودي بمرحلة صعبة للغاية في مسيرته الكروية، ويقترب من معادلة رقم سلبي تاريخي جديد في مسيرته بعد الذي حدث مع فريقه السابق ليفربول خلال مشاركاته بالدوري الإنجليزي.

فيرمينيو يقترب من رقم سلبي تاريخي جديد في مسيرته

يغيب فيرمينيو عن التهديف مع النادي الأهلي منذ لقاء الجولة الأولى في الموسم الحالي حين سجل هاتريك في شباك فريق نادي الحزم، وتعرض لإصابة في مران استعدادًا للقاء الجولة الثانية التي غاب عنها أمام فريق الخليج.

ومنذ الجولة الثالثة يمر فيرمينيو بمرحلة الجفاف التهديفي أو "الزهايمر التهديفي " ليصل إلى 11 مباراة على التوالي دون أن يسجل هدف، ليقترب من معادلة رقمه الثاني من حيث السلبية، والذي تحقق مع ليفربول قبل الانتقال للنادي الأهلي.

مر فيرمينيو بمثل تلك المرحلة من الغياب التهديفي من قبل مرتين، وهي كالتالي:-

أول غياب في موسم 2019-20 حين غاب لمدة 13 مباراة دون تسجيل.

ثاني غياب كان في موسم 2020-21 حين غاب 12 مباراة دون تسجيل.

ثالث غياب في الموسم الحالي 2023-24 لمدة 11 مباراة ومازال مستمر.

المباريات الـ 11 الاخيره التي لعبها فيرمينيو ساهم خلالها في صناعة 3 أهداف فقط كانت أمام أندية الأخدود والوحدة في الدوري، وأمام العين في كأس خادم الحرمين.