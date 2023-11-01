الأهلي وصن داونز.. التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الأهلي و صن داونز بدون أهداف في المباراة الجارية الأن على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات نصف نهائي الدوري الأفريقي .

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وبدأ الأهلي في بداية لقاء صن داونز من تنفيذ العديد من الهجمات الخطرة على الحارس روني وليامز ولكن نجح الحارس والدفاع في حماية عرينة خلال الشوط الأول .

هدد الأهلي مرمي صن داونز العديد من الفرص لتسجيل هدف التقدم في مرمي روني وليامز.

وفي الدقيقة 7 من عمر المباراة على ركلة جزاء بسبب عركلة الجنوب أفريقي بيرسي تاو في منطقة الجزاء في وسط اعترضات لاعبي صن دوانز على قرار الحكم ، أهدر فريق الأهلي فرصة التقدم بالهدف الأول في الدقيقة الـ 12 عن طريق اللاعب علي معلول بعدما أضاع ركلة جزاء للمارد الأحمر وتصدي لها حارس مرمي صن داونز.

في الدقيقة 29 أضاع بيرسي تاو الهدف الأول في انفراد تام وسدد الكرة في العارضة ولكن في النهاية احتسب التسلل على بيرسي تاو.

كان النادي الأهلي قد بدأ مباراة صن داونز بتشكيل مكون من:-

في حراسة المرمى محمد الشناوي، وخط الدفاع رامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم وأكرم توفيق وعلي معلول، في خط الوسط مروان عطية وأليو ديانج وإمام عاشور، في خط الهجومي بيرسي تاو وحسين الشحات وكهربا.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الأهلي أمام صن داونز كل من مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف - خالد عبدالفتاح - ياسر إبراهيم - أنتوني موديست - محمد هاني - رضا سليم - أحمد عبدالقادر - طاهر محمد - محمد أفشة - صلاح محسن - أحمد نبيل كوكا.

في حراسة المرمى: ويليامس.

في خط الدفاع: مفالا – كويتزي – وبوتويل – وموداو.

في خط الوسط: ميكانا – موديبا – وأليندا.

في خط الهجوم: زواني – سيرينو – ماسيكو.

يتواجد على مقاعد بدلاء صن داونز أمام الأهلي كل من أونيانجو ودي ريك وليبوسا وأونيانجو ونكو وزونجو وماشيجو ومينديتا وماخوليس ومابينا ومايما ومابوي.

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الأهلي و صن دوانز بدون أهداف ويحتاج القلعه الحمراء للفوز على صن دوانز بهدفين دون رد .