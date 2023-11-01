الأهلي وصن داونز..30 دقيقة سيطرة أهلاوية ومعلول يهدر ضربة جزاء

نجح فريق الأهلي في فرض سيطرته على منافسة صن داونز في المواجهة الجارية بين الفريقين على ملعب ستاد القاهرة الدولي، والذي شهد تفوق أهلاوي على الضيوف مع غياب الحظ بالنسبة للمارد الأحمر.

30 دقيقة سيطرة أهلاوية ومعلول يهدر ضربة جزاء

ومن أبرز اللقطات خلال الـ 30 دقيقة الأولى من اللقاء إلى إهدار علي معلول الظهير الأيسر للنادي الأهلي ضربة جزاء في الدقيقة 11، والتي تصدى لها رونوين ويليامز ليصحح خطأه بعدما كان المتسبب فيها بضربه لـ بيرسي تاو داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 25 حرم القائم الأيسر لحارس صن داونز النادي الأهلي من هدف التقدم بعد هجمة ثنائية كانت ستعود بنتيجة اللقاء لنقطة البداية، فضلًا عن إهدار كهربا لفرصة ثالثة للمارد الأحمر في الدقيقة 29 من الشوط الأول، بعد نهاية لقاء الذهاب بهدف نظيف للفريق الجنوب أفريقي.

PENALTY SAVE! Ronwen Williams denies Ali Maâloul from the spot



Watch live and replay on https://t.co/DIk5JeITof 🔥 (except Tanzania) pic.twitter.com/zo4fm0M1Wn — African Football League (@afl_africa) November 1, 2023

كان النادي الأهلي قد بدأ مباراة صن داونز بتشكيل مكون من:-

في حراسة المرمى محمد الشناوي، وخط الدفاع رامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم وأكرم توفيق وعلي معلول، في خط الوسط مروان عطية وأليو ديانج وإمام عاشور، في خط الهجومي بيرسي تاو وحسين الشحات وكهربا.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الأهلي أمام صن داونز كل من مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف - خالد عبدالفتاح - ياسر إبراهيم - أنتوني موديست - محمد هاني - رضا سليم - أحمد عبدالقادر - طاهر محمد - محمد أفشة - صلاح محسن - أحمد نبيل كوكا.