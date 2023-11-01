حزب الله اللبناني يقصف موقعًا إسرائيليًا بالقذائف المدفعية

أعلن "حزب الله" اللبناني، قصف موقع حدب البستان الإسرائيلي بالقذائف المدفعية، مُؤكدًا تحقيق إصابات مباشرة فيه‎، حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية، مساء اليوم الأربعاء.

وقال "حزب الله" في بيان: "عند الساعة 16:25 من عصر يوم الأربعاء الواقع فيه 1 نوفمبر 2023 استهدف مجاهدو المقاومة ‏الاسلامية موقع حدب البستان بالقذائف المدفعية وحققوا فيه اصابات مباشرة‎."‎

وكان "حزب الله" قد ذكر في بيانين منفصلين: "

- عند الساعة 14:05 من بعد ظهر يوم الأربعاء الواقع في 1 نوفمبر 2023 ‏استهدف ‏مجاهدو المقاومة الاسلامية موقع بياض بليدا بالأسلحة المناسبة ‏وحققوا فيه إصابات ‏مباشرة.‏

-عند الساعة 15:30 من بعد ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 01 نوفمبر 2023 استهدف ‏مجاهدو المقاومة الاسلامية مقر قيادة كتيبة زرعيت المستحدثه وتجمع آلياته وقواته ‏في خلة وردة بالقذائف المدفعية والصواريخ المناسبة وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة".

وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية تبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر الجاري.

ووصل عدد قتلى "حزب الله" إلى حوالي 50، فيما أعلن الحزب أنه تمكن من قتل وإصابة 120 جنديا إسرائيليا بهجمات مقاتليه على الحدود منذ بدء "طوفان الأقصى".

حزب الله اللبناني يُعلن استهداف موقع المرج العسكري الإسرائيلي بالصواريخ

أعلن "حزب الله اللبناني" في بيان، أنه استهدف موقع المرج العسكري الإسرائيلي عند الحدود مقابل بلدة مركبا اللبنانية، حسبما أفادت وسائل إعلام لبنانية، في أنباء عاجلة، مساء الإثنين.

وقال الحزب في بيان مقتضب "قام مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الاثنين 23 أكتوبر 2023 عند الساعة ‌‏05:15 عصرا باستهداف موقع المرج مقابل مركبا بالصواريخ الموجهة ‏والأسلحة المناسبة".

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن الجيش الإسرائيلي قصف بالمدفعية أطراف بلدات طلوسة ومركبا وبني حيان جنوبي لبنان.