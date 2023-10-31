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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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خبير في الشأن الإسرائيلي: حزب الله تهديد لتل أبيب ويمتلك ترسانة أسلحة ضخمة

الكاتب والباحث عصمت
الكاتب والباحث عصمت منصور

أكد الكاتب والباحث عصمت منصور، من رام الله، الخبير في الشأن الإسرائيلي، أن الحرب في غزة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في طريقها للتوسع ويهدد استقرار المنطقة برمتها، مشددًا على أن من المتوقع أن تتسع الحرب ودخول حزب الله على الجبهات الأخرى.

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وأشار "منصور"، خلال مداخلة عبر الإنترنت ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن حزب الله تمثل تهديد كبير للاحتلال الإسرائيلي، إذ أنهم على حدودها ويمتلك ترسانة ضخمة ويشكل تهديد حقيقي، موضحًا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي يريدون التركيز على جبهة غزة فقط.

وأوضح أن الحوثيين لا يشكلون تهديد حقيقي ولكن التهديد اليمني ليس كبير ومن الممكن اعتراض هذه الصواريخ بطريقة بسيطة، مشددًا على أن هذه الجبهة لا يحق أن يخصص لها إمكانيات والتركيز على جبهة غزة، مؤكدًا أنه من المتوقع أن يكون هناك تدخل من الداخل او المجتمع الدولي والذي لن يدافع لفترة طويلة عن هذه المجازر التي ترتكب في حق المدنيين. 

وتابع: "كلما تتقدم إسرائيل في الحرب تغير من الخطط ويريدون الآن تحول غزة إلى خراب ومدينة مدمرة.. إسرائيل ليست الآن طبيعية وهذا الذي جعلها تتعامل بدون وجود أي خطط والهدف هو الدم والخراب في غزة".

وأشار إلى أن لم يسبق في تاريخ إسرائيل أن يقود رئيس وزراء حرب وجودية ويطالب باستقالة، موضحًا أن هناك تأكيدات على أن وجود نتنياهو تحول لعقبة بمن وجه نظر الشارع الإسرائيلي، مشددًا على أن نتيناهو لا يفكر بشكل مهني أو بأهداف محدده وهو يفكر في استفادته من الحرب وتخديمها على المرحلة السياسية لهم.

وأضاف أن يوم 7 أكتوبر وعملية "طوفان الأقصى" حركت إسرائيل بغريزة انتقام وخراب وتدمير بدون أي خطط ولديهم جنون القوة، موضحًا أن إسرائيل بدأت الحرب بأهداف غرائزية وهي تدمير وارتكاب مجازر والانتقام والثأر وليس هناك خطة عسكرية أو أهداف منطقية للاحتلال، مؤكدًا أن الدخول البري الآن الامتحان الحقيقي للجيش الإسرائيلي، موضحًا أنهم يريدون أن تخرج غزة من هذه المعركة وأن لا يعود بها شئ والهدف هو إبادة ومحو ومجازر وليس تحقيق مكاسب عسكرية.

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