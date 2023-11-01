وكيل صحة القليوبية يطمئن على توافر الأدوية واللقاحات بالوحدة الصحية بشبلنجة

أجري الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة، زيارة مسائية مفاجئة للوحدة الصحية بشبلنجة، للاطئنان على تواجد الفريق النوباتجي، وتوافر أدوية ومستلزمات الطوارئ والتدريب علي أعمال الطوارئ.

شدد على ضرورة إنشاء ملفات جديدة لجميع المترددين علي الوحدة، وتابع وكيل وزارة الصحة عمليات توافر الطعوم واللقاحات كافة بالوحدة.

اطمأن وكيل الوزارة بمحافظة القليوبية، على توافر وقود كافٍ لمولد الكهرباء لتشغيله حال انقطاع التيار، موجهًّا بالشكر للفريق النوبتجي على التزامهم بحضور العمل.

يأتي ذلك بناءً علي تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، بالمتابعة المستمرة لسير العمل داخل المنشآت الصحية.