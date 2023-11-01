إنشاء خط ساخن لتلقي بلاغات التعدي على الأراضي الزراعية

اجتمع النائب العام المستشار محمد شوقي، اليوم الأربعاء، مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصير، ووزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، لبحث سُبل التصدي لظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية والمساس بها بمختلف صورها.

خط ساخن:

وخلال الاجتماع، تم التنسيق لإنشاء "خط ساخن" لتلقي البلاغات بشأن تلك الجرائم، سواء أكان ذلك من أجهزة الدولة الرسمية أم من المواطنين.

ويقوم القائمون على الخط الساخن بإخطار الجهات المنوط بها ضبط تلك الجرائم، للوقوف على حقيقة البلاغات، وتحرير المحاضر القضائية بشأنها، ومن ثم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل المخالفين، وإخطار النيابة المختصة، وكذا إخطار المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف لمتابعة تلك القضايا.

وأكد النائب العام على ضرورة مساءلة الموظف الذي يثبت تقصيره في اتخاذ الإجراءات القانونية في شأن تلك البلاغات.