متحدث الزراعة: مصر الأولى عالميًا في "الزيتون".. فيديو

طفرة كبيرة يشهدها قطاع الزراعة في مصر خلال الفترة الحالية، من خلال زيادة الإنتاجية لعدد كبير من المحاصيل المهمة والاستراتيجية، ومن جانبه، أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أنّ مصر تُصنف الأولى عالميًا في إنتاج الزيتون، مشيرًا إلى أنّ ذلك يُعد تفوقًا نسبيًا في المجال.

زراعة الزيتون في مصر

وشدد على أن مصر تُصنف الأولى عالميًا في إنتاج الزيتون منذ عام 2019، حيث تبلغ مساحتها المزروعة بالزيتون نحو 240 ألف فدان، وتنتج نحو 3.5 مليون طن من الزيتون سنويًا، وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “DMC”، اليوم الأربعاء.

وتبذل الوزارة جهودًا كبيرة لتنمية زراعة الزيتون في مصر، من خلال إنشاء تجمعات زراعية ومجمعات زراعية في مناطق سيناء، إضافة إلى توزيع شتلات الزيتون على المواطنين في مناطق سيناء ومطروح والمناطق الحدودية، وهو ما أكد عليه المتحدث باسم وزارة الزراعة.

وأوضح القرش، أنّ زراعة الزيتون في مصر تُسهم في توفير فرص عمل لآلاف المصريين، كما تُعد مصدرًا مهمًا للعملة الصعبة للبلاد.

ومن جانبه، أطلق مركز بحوث الصحراء بالتعاون مع مديرية الزراعة بشمال سيناء حملة إرشادية لمكافحة آفات الزيتون، وذلك ضمن أنشطة البرنامج البحثي " دمج أبناء سيناء وتعزيز دورهم في التنمية الزراعية المستدامة".

جاء ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتنمية الشاملة في سيناء، وتنفيذًا لتعليمات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالتنمية الزراعية المستدامة في سيناء، ودمج أبنائها في تلك التنمية.

وقال الدكتور عبدالله زغلول، رئيس مركز بحوث الصحراء، إن ذلك يأتي استمرارًا لجهود وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومركز بحوث الصحراء بالتنمية الزراعية في سيناء من خلال توسيع نطاق الاستفادة المجتمعية من أنشطة وخدمات الوزارة والمركز مع التركيز على الاهتمام بالجانب التطبيقي للبحوث العلمية التي تسهم في زيادة إنتاجية المحاصيل الرئيسية في سيناء وتحقيق أقصى استفادة من وحدتي الأراضي والمياه ومن ثم رفع مستوى معيشة المزارع السيناوي.