مؤشر الأسهم القطرية يغلق على ارتفاع

ارتفع مؤشر الأسهم القطرية في نهاية تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، بنسبة 0.59 %، بواقع 55.820 نقطة، ليصل إلى مستوى 9 آلاف و579.350 نقطة.

الأسهم القطرية

وجرى خلال جلسة فى الأسهم القطرية، اليوم ، تداول 171 مليونا و218 ألفا و108 أسهم، بقيمة 433 مليونا و130 ألفا و981.317 ريال، نتيجة تنفيذ 16 ألفا و929 صفقة في جميع القطاعات.

وصعدت في الجلسة أسهم 22 شركة، فيما انخفضت أسعار 20 شركة أخرى، بينما حافظت 5 شركات على أسعار إغلاقها السابق.

وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 564 مليارا و814 مليونا و612 ألفا و091.010 ريال، مقارنة بـ 561 مليارا و641 مليونا و864 ألفا و796.730 ريال، في الجلسة السابقة.

الأسهم السعودية تغلق تعاملاتها على ارتفاع

الأسهم السعودية

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس تعاملاته خلال جلسة، اليوم الأربعاء، على ارتفاع بنحو124.80 نقطة ليقفل عند مستوى 10814.89 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 8.3 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة لسوق الأسهم السعودية- 274 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 108 شركات ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 109 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات فى الأسهم السعودية: سال، وأنابيب، وأنابيب السعودية، ووقت اللياقة، والإنماء الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الباحة، والنهدي، وبدجت السعودية، وعلم، والمجموعة السعودية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 25.09% و7.14% .

فيما كانت أسهم شركات الأسهم السعودية : الباحة، وسال، وأرامكو السعودية، وأمريكانا، والأهلي هي الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات سال، والراجحي، وأرامكو السعودية، والأهلي، وعذيب للاتصالات هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 164.17 نقطة ليقفل عند مستوى 22185.44 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 12.5 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 800 ألف سهم.

مؤشر الأسهم البحرينية يغلق على انخفاض

الأسهم البحرينية

أقفل مؤشر الأسهم البحرينية العام تعاملاته خلال جلسة، اليوم الأربعاء، عند مستوى 1,922.11 بانخفاض قدره 7.16 نقاط عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 719.18 بانخفاض قدره 0.85 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كمية الأسهـم المتداولة فى الأسهم البحرينية نحو مليونًا و695 ألفًا و418 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 759 ألفًا و386 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 66 صفقة.