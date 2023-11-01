النقل: وسائل نقل جماعي لرواد معرض النقل الذكي TransMEA2023 بعدد من الميادين الرئيسية

معرض النقل الذكي TransMEA2023.. أعلنت وزارة النقل في بيان صادر عنها مساء اليوم أنه تم التنسيق من خلال جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي لتوفير وسائل نقل جماعي لنقل رواد معرض

ومؤتمر النقل الذكي للشرق الأوسط وأفريقيا TransMEA2023 والذي يقام تحت رعاية وتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في الفترة من 5-8 نوفمبر 2023 وذلك من عدد من الميادين الرئيسية بالقاهرة طوال فترة المعرض ( توفير مسارات ربط بين ميدان العباسية وأرض مصر للمعارض ) بالإضافة لربط محور المشير ببوابات المعرض بخدمة الأتوبيس الترددي.

معرض النقل الذكي TransMEA2023

كما تم التنسيق من خلال الشركة القابضة للنقل البحري والبري إحدى شركات وزارة النقل وشركات نقل الركاب التابعة لها ( إيجي باص – غرب ووسط الدلتا للنقل والسياحة – شرق الدلتا للنقل والسياحة ) بتوفير أتوبيسات لنقل زائري المعرض يوميًا (الساعة 8 صباحًا والعودة بهم الساعة 5 عصرًا) وذلك من ( الفيوم – بني سويف – الإسكندرية – المحلة – شبين الكوم – الإسماعيلية – السويس – المنصورة -الزقازيق - فاقوس ).