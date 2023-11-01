حافلة الأهلي تصل إلى ستاد القاهرة استعدادًا لمباراة صن داونز "بالصور"

وصلت حافلة الأهلي منذ قليل إلى ستاد القاهرة استعدادًا لمباراة صن داونز ضمن منافسات ذهاب دور نصف نهائي الدوري الأفريقي .

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وعاين لاعبي الأهلي أرضية ملعب ستاد القاهرة قبل بدء عملية الأحماء استعدادًا لمباراة صن داونز في الدوري الأفريقي "السوبر الأفريقي ".

كتب صفحة الأهلي الرسمية عبر موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك ” لقطات من وصول فريقنا لملعب المباراة".

غيابات الأهلي:

وشهدت قائمة الأهلي لمباراة صن داونز غياب اللاعبين: محمد الضاوي كريستو وكريم فؤاد وعمرو السولية ومحمد زعلوك وكريم نيدفيد، ومحمود متولي وكريم الدبيس.

غيابات صن داونز:

ويغيب موكوينا، بسبب حصوله الأخير على البطاقة الصفراء في مباراة الذهاب وتعرضه للإيقاف لتراكم البطاقات.

ويفتقد صن داونز لخدمات الثلاثي لوكاس ريبيرو وبيتر شالوليلي وثابيلو مورينا، بجانب غياب موثوبي مفالا عن مباراة الذهاب أمام بترو اتليتكو الأنجولي بسبب تلقيه البطاقة الحمراء.

حكم مباراة الأهلي وصن داونز

واسندت المباراة الى الحكم السنغالي عيسى سي ويعاونه جبريل كامارا ونهى بانجورا والحكم الرابع الحاج علاو محمد من تشاد، فيما يأتي بتقنية الفار الحكم الجزائري لحلو بن إبراهيم ويعاونه دانييل لاريا من غانا.