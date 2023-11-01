صحة الدقهلية: ختام فعاليات الدورة التدريبية حول "المعايير القوميه لبنوك الدم "

اختتمت إدارة بنوك الدم ومشتقاته الدورة التدريبية الخاصة ببنوك الدم تحت عنوان "المعايير القوميه لبنوك الدم الاصدار الحديث٢٠٢٣ " بمشاركة نحو 30 من الأطباء والصيادله والفنيين والتمريض .

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية والدكتورة هبة الشريف مدير عام الطب العلاجي بالدقهلية وبإشراف مباشر من الدكتور فاتن فتحى مدير إدراة بنوك الدم

واستمرت الدورة على مدار 3 أيام و تضمنت فعاليات اليوم 9 محاضرات علمية حول الاستخدام الامثل للدم ومشتقاته سياسات ومعايير بنوك الدم ,وأخرى حول جوده الدم وأنواع القرب المستخدمه في التبرع علاوة على تدريباً على سياسات مكافحه العدوي الخاصه ببنوك الدم

وحاضر بالدورة الدكتورة رحاب جمال صبح من اداره بنوك الدم بالمديرية والدكتورة مني غنيم والدكتورة إيمان غبور من بنك دم طلخا إلى جانب الدكتورة يارا البيلي والدكتورة أسماء شومان من بنك دم بلقاس.

وذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية برفع كفاءة الكوادر الطبية