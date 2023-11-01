المعارض السنغالي سونكو لن يتمكن من إعادة التسجيل في القوائم الانتخابية

رفضت وزارة الداخلية السنغالية، قبول طلب اللجنة الانتخابية بإعادة السياسي المعارض عثمان سونكو إلى السجل الانتخابي وإصدار وثائق ضرورية له لترشيحه للانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وردا على رسالة من اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات (سينا)، قالت المديرية العامة للانتخابات إنها "ليس لها اختصاص لاتخاذ أي إجراء بشأن السجل الانتخابي لا تحدد DGE من لديه هذه السلطة.

وكتبت اللجنة في رسالتها إلى المديرية العامة للانتخابات، أن سونكو يجب أن "يتمتع بوضعه كناخب مسجل في السجل الانتخابي مع جميع الحقوق المرفقة".

و شطب سونكو من السجل الانتخابي، مما يمنعه من المنافسة في الانتخابات الرئاسية.

وجادلت الحكومة بشكل أساسي بأن إدانة سونكو غيابيا في قضية نائب في يونيو/حزيران تبرر شطبه من السجل الانتخابي.

وندد سونكو، الذي يقبع في السجن منذ نهاية يوليو/تموز بتهم أخرى، بهذه القضايا ووصفها بأنها مؤامرات لإبعاده عن الانتخابات الرئاسية.

وأمر قاض في بلدة زيغينشور الجنوبية في 12 أكتوبر/تشرين الأول بفصل سونكو، وهو شخصية بارزة في الحياة السياسية في البلاد.

وفي 12 أكتوبر/تشرين الأول، أمر قاض في زيغينشور (جنوب السنغال) بإعادة السيد سونكو، الشخصية المحورية في ملحمة سياسية وقانونية مضطربة وعنيفة مع الدولة التي ظلت تراقب السنغال لمدة عامين ونصف العام، إلى منصبه في القوائم.

ومع ذلك، رفضت وزارة الداخلية حتى الآن إصدار استمارات رسمية تمكنه من جمع كفالته، وهي خطوة ضرورية في تقديم ترشيحه.

وقالت في رسالتها إن الوكالة "تدعو المديرية العامة للانتخابات إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان إتاحة استمارة الكفالة لممثل السيد عثمان سونكو في أقرب وقت ممكن".

وفي ردها، الذي نشر على الملأ، وأضافت المديرية العامة للإغاثة والتلفزيون، أنها لم تعط الاستمارات لممثلي سونكو لأنه لم يكن مدرجا في القوائم، وهو موقف أكدته المحكمة العليا في 6 أكتوبر/تشرين الأول.

ويراقب المجلس الوطني للانتخابات العملية الانتخابية ويشرف عليها، من التسجيل في القوائم إلى الإعلان المؤقت للنتائج وتنظم الانتخابات وزارة الداخلية.

ومع ذلك، اعترف متحدث باسم وكالة الأنباء الفرنسية لوكالة فرانس برس، بأن اللجنة لا تستطيع إجبار وزارة الداخلية على القيام بذلك.

ويوم الثلاثاء، طعن محامو سونكو في رفض إصدار استمارات كفالة له أمام محكمة العدل التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول أفريقيا (إيكواس).

وقررت المحكمة الإقليمية منح نفسها مهلة حتى 6 تشرين الثاني/نوفمبر لتسوية أي نزاعات تتعلق بهذه القضية.