إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بأولاد نجم القبلية بنجع حمادي

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، شمال محافظة قنا، اليوم الأربعاء، برئاسة أشرف أنور رئيس المركز، حملة مكبرة لإزالة التعديات الواقعة على الأراضى الزراعية بزمام الوحدة المحلية لقرية أولاد نجم القبلية. وتم تنفيذ عدد 6حالات على مساحة 7قراريط إزالة بناء مخالف على أرض زراعية عبارة عن منازل وأسوار.

جاء ذلك بحضور طلعت على عبدالشافى، وعماد الدين محمود نائبا رئيس المركز وحسيبة سراج الدين رئيس قرية أولاد نجم القبلية وبعض رؤساء الوحدات القروية التوابع للمركز وقوة أمنية من مركز شرطة نجع حمادى، ومدير الإدارة الزراعية بنجع حمادى ومسئول حماية الأراضى بنجع حمادى ومدير الإدارة الهندسية بنجع حمادى ومسئولى التنظيم بالمدينة والقرى.

يأتى ذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، بضرورة حماية الأراضى الزراعية، على النحو الذى يحفظ حقوق الدولة والشعب.

من جانبه أكد رئيس المركز، أن لا تهاون فى التعدي بالبناء على الأرض الزراعية، مضيفاً أنه يتم التعامل الفورى والسريع عند ورود أى بلاغ أو رصده عن طريق وحدة المتغيرات المكانية وذلك حفاظا على حق الدولة والمواطن وحفاظا على الرقعة الزراعية.

يأتي ذلك بناءً على تعليمات اللواء أشرف الداودى محافظ قنا بالتعامل مع ملف التعديات على الأراضي الزراعية بكل حزم وشدة، ولن يسمح بأية تعديات، وإن يتم إزالتها والتعامل معها دون تهاون أو تقاعس على أن يتم متابعتها لضمان عدم تكرار حالات التعدي مرة أخرى.