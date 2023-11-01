جورجي جيسوس يتوج بجائزة أفضل مدرب لـشهر أكتوبر في دوري روشن السعودي

توج جورجي جيسوس، مدرب فريق الهلال السعودي بجائزة أفضل مدرب بدوري روشن، خلال شهر أكتوبر المنقضي، حيث ظهر الفريق بمستوى مميز خلال الشهر الماضي.

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كتب حساب دوري روشن السعودي عبر حسابه الرسمي بيانًا صحفيًا كاشفًا على أفضل مدرب في الدوري السعودي قائلًا:" الأقوى دفاعًا حتى الآن، لم يخسر حتى الآن، متصدر دوري روشن السعودي، جورجي جيسوس أفضل مدرب في شهر أكتوبر، تحت رعاية الدوري روشن.

في سياق مٌتصل يلتقي الهلال السعودي نظيره الفتح، مساء اليوم الجمعة المقبلة الموافق 3 من شهر نوفمبر 2023، في إطار الجولة الـ12 في دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الهلال السعودي والفتح في دوري روشن:

تبدأ مباراة الهلال السعودي والفتح، مساء اليوم الجمعة الموافق 3 من شهر نوفمبر 2023، في تمام الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة، 6 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، 7 مساءً بتوقيت الإمارات.