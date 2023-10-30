التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مباراة الهلال والحزم

انتهي الشوط الأول من مباراة الهلال أمام الحزم بالتعادل السلبي بدون أهداف، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لهذا الموسم 2023/2024.

وسيطر لاعبي الهلال على مجريات الشوط، حيث استحوذ الزعيم على الكرة بنسبة كبيرة 68%، مقابل 32% لصالح الحزم، لكن الأزرق لم يستطع أن يُترجم هذه السيطرة بتسجيل أهداف.

بينما عاني هجوم الحزم من الضغط القوي من لاعبي الهلال، حيث لم يستطع مدافعي الفريق من الخروج بالكرة بسهولة.

وبدأ الهلال السعودي بالثلاثي الهجومي عبد الله الحمدان، وميشيل ديلجادو، وصالح الشهري، في المباراة التي أنطلقت في الثامنة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

وكان الهلال قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمي: ياسين بونو.

خط الدفاع: محمد البريك، على البليهي، حسان تمبكتي، ياسر الشهراني

خط الوسط: مالكوم ــ محمد كنو ــ روبن نيفيز.

خط الهجوم: عبدالله الحمدان ــ ميشايل ديلجادو ــ صالح الشهري.