نوات شتاء 2023 واستعدادات الري لحماية الشواطئ

مع بداية شهر الشتاء، تستعد وزارة الموارد المائية والري، لحماية الشواطئ، من النوات التي تضرب المحافظات الساحلية المصرية، والتي تبدأ خلال الفترة المقبلة، وتشهد نشاطًا للرياح وسقوط أمطار، بدايةً من شهر نوفمبر الجاري حتى نهاية فصل الشتاء.

النوات:

أسماء النوات في “نوة المكنسة، والمكنسة بافي، وقاسم، والفيضة الصغرى، وعيد الميلاد” وتبدأ نوة المكنسة في 16 نوفمبر المقبل، وتستمر لمدة 4 أيام، وتتميز بسقوط الأمطار الشديدة، ونشاط لحركة الرياح التي تكون اتجاهها غربية شمالية، وسميت بهذا الاسم لأنّها تكنس البحر بسبب قوة وشدة الأمواج ونشاط الرياح الشديد، وتستكمل نوة المكنسة بالنوة بافي، والتي تنطلق من 22 نوفمبر وتستمر لمدة 4 أيام، وتكون ممطرة، ويكون اتجاه رياحها غربية جنوبية.

وتعد نوة قاسم إحدى النوات الخطرة التي تضرب محافظة الإسكندرية تحديدًا، نظرًا لكونها تأتي مصحوبة بعواصف شديدة، وتنطلق 4 ديسمبر وتستمر لمدة 5 أيام، وتتخذ رياحها اتجاها غربي جنوبي، وسميت بهذا الاسم وفقًا لابن أحد الصيادين الذي غرق خلالها.

وتبدأ نوة قاسم 19 ديسمبر من كل عام، وتستمر لمدة 5 أيام، وتأخذ اتجاها غربيًا شماليًا، وتصحبها أمطار.

تأتي نوة عيد الميلاد في 28 ديسمبر وتستمر لمدة يومين، وتتميز بسقوط أمطار شديدة، وتتخذ رياحها إتجاها غربيًا.

استعدادات الري لحماية الشواطئ:

تتخذ وزارة الموارد المائية والري، استعداداتها لمواجهة النوات خلال موسم الشتاء، لحماية الشواطئ خصوصًا الواقعة على سواحل البحر الأبيض المتوسط.

محافظة الإسكندرية:

دعمت وزارة الري كورنيش الإسكندرية، بمشروعات حماية في اتجاه محطة الرمل والمنشية، والمنطقة من بئر مسعود وحتى المحروسة.

كما نفذت الري حماية وتدعيم الحائط البحري الأثري للأحواض السمكية بالمنتزه، وتم إعادة تأهيل حاجز السلسلة بالميناء الشرقي، والحاجز الغربي لقلعة قايتباي، والحاجز الأوسط للميناء الشرقي.

كما تم دعم الكورنيش من الأمواج العالية، وغيرها من المشروعات لحماية المحافظة أثناء النوات.

محافظة مطروح:

نفذ في محافظة مطروح عدد من الألسنة لحمايتها، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى، وبدأ العمل في المرحلة الثانية، فضلًا عن إنشاء 5 رؤوس حماية حجرية وعمل حواجز على شاطئ الأبيض لحمايته من تراجع الشاطئ.

محافظة البحيرة:

نفذت وزارة الري مشروعات دعم حماية الجسر الغربي لمصب النيل فرع رشيد، فضلًا عن قرية المعدية، وإعادة تأهيل حماية طابية العبد.

كما تم تدعيم امتداد حائط أبو قير، والحائط الغربي برشيد.

محافظة بورسعيد:

تم تطوير المنشآت الحيوية والمناطق الساحلية المنخفضة من الغرق، من خلال إنشاء حواجز أمواج، واستطالة لألسنة البوغاز.

كما تم إنشاء حائط بحري أمام المطار، و15 رأس بحري بمنطقة مطار الجميل، وأعمال حماية في عدة مناطق أبرزها الشريط الساحلي لبحيرة الملاحة التي تقع شرق قناة السويس.

محافظة كفر الشيخ:

تم تدعيم الحائط البحري الشرقي الخاص بمصب النيل فرع رشيد.

ونفذت وزارة الري مشروعا لحماية شرق الرؤوس البحرية شرق مصب كتشنر وتغذيته بالرمال.