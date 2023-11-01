مشاهدة مباراة الوداد والترجي في نصف نهائي الدوري الأفريقي

تنطلق في تمام الخامسة من مساء اليوم الأربعاء مواجهة إياب الدور نصف النهائي من مسابقة الدوري الأفريقي بين الوداد المغربي والترجي التونسي ، على ملعب حماد العقربي برادس التونسية، بعد أن انتهى لقاء الذهاب بتفوق الفريق المغربي بهدف نظيف.





على صعيد المواجهة الأخرة بين الأهلي وصن داونز ، كان النادي الأحمر قد تلقى الخسارة بهدف مقابل لا شىء من صن داونز الجنوب أفريقي خلال المباراة التي جمعتهما عصر الأحد الماضي، باستاد لوفتوس، في ذهاب نصف نهائي بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم ويقام لقاء الإياب الليلة.

وتأهل الأهلي إلى دور نصف النهائي على حساب سيمبا التنزاني بنتيجة 3-3 لكل فريق في مجموع مواجهتي الذهاب والإياب، ولكن تأهل المارد الأحمر بقاعدة الهدف بهدفين على أرض الخصم حال التعادل الإيجابي، وسيسعى المارد الأحمر للفوز غدًا للتأهل إلى نهائي البطولة.



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