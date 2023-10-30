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الإثنين 30 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الكرة الذهبية.. المغربي ياسين بونو في المركز الـ 13 متفوقًا على إيميليانو مارتينيز

ياسين بونو
ياسين بونو

حصل الحارس المغربي ياسين بونو على المركز الـ 11 في ترتيب الكرة الذهبية لهذا العام 2023، قبل انطلاق الحفل، والذي سيكون في التاسعة مساء اليوم الأثنين.

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ياسين بونو يتفوق على حارس أستون فيلا

واستطاع المغربي ان يتفوق على الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، حارس مرمى أستون فيلا الإنجليزي والمتوج بكأس العالم 2022 مع منتخب التانجو إلى جانب تتويجه بالقفاز الذهبي.

المغربي ياسين بونو في المركز الـ 13 بترتيب الكرة الذهبية لعام 2023

ياسين بونو

 

وينافس الثنائي ليونيل ميسي وإرلينج هالاند على الفوز بالكرة الذهبية بعد المستويات التي قدمها الثنائي خلال العام الجاري، حيث نجح ميسي في قيادة منتخب بلاده الأرجنتيني للفوز بكأس العالم قطر 2022، بينما ساهم هالاند في حصول مانشستر سيتي على لقب الثلاثية التاريخية “دوري أبطال أوروبا، والدوري الإنجليزي، وكأس الاتحاد”.

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