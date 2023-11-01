خفيفة وصحية.. حضري تشيز كيك جوز الهند وتخلصي من مشاكل الهضم

حلوى تشيز كيك جوز الهند من الوصفات الشهية التي تتميز بمذاقها اللذيذ والخفيف، مقارنةً بالشوكولاتة واللوتس، كما تحتوي على العديد من الفوائد الهامة للجسم أبرزها: علاج التهاب المفاصل وتقوية العظام ورفع المناعة وفوائد آخرى نقدمها لكم خلال السطور التالية، بجانب وصفة التشيز كيك اللذيذة.

تشيز كيك جوز الهند

طريقة عمل تشيز كيك جوز الهند

المقادير

- بسكويت شاي سادة : 2 باكيت (مطحون)

- كريمة الخفق : 2 ظرف

- زبدة : نصف كوب (مذوبة)

- جوز الهند : ثلاث أرباع الكوب

- قشطة : 170 جم

- سكر : نصف كوب

طريقة التحضير

ضعي البسكويت المطحون والزبدة المذابة في وعاء، ثم اخلطي المكونات جيداً.

رصّي خليط البسكويت في قالب متحرك الأطراف وضعيه في الثلاجة.

اخلطي القشطة مع نصف كوب جوز الهند، والسكر، والكريمة، باستخدام المضرب الكهربائي حتى تتجانس المكونات، ثم اسكبي المزيج فوق البسكويت ووزعيه بالتساوي.

في مقلاة على نار خفيفة حمّصي باقي كمية جوز الهند حتى يشقر لونه.

رشّي جوز الهند المحمص وهو ساخن على وجه التشيز كيك ثم ضعيه في الثلاجة حتى يبرد، ثم قدميه.

فوائد تناول جوز الهند

حماية القلب

يحتوي جوز الهند على حمض اللاريك، والذي يعمل على تعزيز مستويات الكوليسترول الجيد، لذا فإن تناول جوز الهند يحسن مستويات الكوليسترول ويساعد في تقليل دهون البطن، وهذا بدوره ينعكس بشكل إيجابي على صحة القلب وكفائته.

تقوية الجهاز المناعي

بما أن ثمرة جوز الهند تحتوي على العناصر الغذائية المختلفة، مثل: المنجنيز ومضادات الأكسدة، فهذا يعني أن تناوله يساعد في تقوية الجهاز المناعي، مما يساهم في مساعدة جسمك بمحاربة العدوى المختلفة بكفاءة أكبر، وتخفيف الالتهاب.

تحسين عملية الهضم

نظرًا لاحتواء جوز الهند على الألياف الغذائية، فهذا يعني أن له دورًا في تعزيز عملية الهضم وتحسينها والتقليل من المشاكل الهضمية التي من الممكن أن تعاني منها.