"مارديف" تطلق " MENORCA ZAYED " وتسند إدارته لـ " IDEA GROUP

أعلنت شركة مارديف للتطوير العقاري إطلاق مشروع "MENORCA ZAYED" على مساحة 41 فدانا، وذلك بالتعاون مع شركة IDEA GROUP والتي تتولى إدارة أعمال تسويق المشروع.



وضمن هذا الاطار قالت الدكتورة أية كمال، رئيسة القطاع التجارى لشركةIDEA GROUP ، إن الشركة تتولى إدارة عملية التسويق والمبيعات لمشروع MENORCA ZAYED".



وأشارت إلى أن المشروع يقع في مكان مميز في منطقة الحزام الأخضر في زايد الجديدة، وهو عبارة عن كومباوند سكني متكامل فريد من نوعه بمساحة 41 فدانا، ويضم 220 فيلا بتصميمات راقية ومساحات متنوعة، ويستهدف شريحة سكنية محددة، مشيرة الى أنه سيتم طرح المشروع بأنظمة سداد ميسرة ومرنة تناسب العملاء المستهدفين، لافتا إلى أن الشركة نجحت في استيفاء الدراسات السوقية المطلوبة قبل إطلاق المشروع.



بدوره أوضح أحمد سامي، رئيس مجلس إدارة شركة IDEA GROUP، أن شركة إيديا كانت المحفز الأساسى لشركة مارديف بالاستحواذ على محفظة أراضٍ ضخمة، والتي تخطط لإطلاق مشروعات متنوعة عليها بإجمالي استثمارات تبلغ 4 مليارات جنيه، بدأت بمشروع "MENORCA ZAYED" من هذه المحفظة، على أن تتبعه مشروعات استثمارية قوية تطرح بأفكار جديدة تنفذ لأول مرة بالمنطقة بشكل مختلف لتلبية تطلعات العملاء الحاليين والمستهدفين بالشركة.



وقال، إن إيديا لديها محافظ استثمارات متنوعة في منطقة شرق القاهرة وقررت التوجه لمنطقة غرب القاهرة، وخاصة في ضوء التنمية العمرانية الشاملة التي تشهدها منطقة غرب القاهرة، ووجود شبكة من الطرق والبنية التحتية القوية لتكون منطقة الغرب عاصمة سياحية لمصر.