محافظ جنوب سياء: التصدي بحزم لملف التعديات ومتابعة دقيقة لمنظومة المتغيرات المكانية

أكد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، ضرورة الإزالة الفورية لكافة أشكال التعديات في المهد والتصدي بكل حزم واتخاذ الإجراءات القانونية وتفعيل مواد القانون في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات المعنية، موجها رؤساء المدن بوضع هذا الملف علي رأس أولوياتهم، ومؤكدا علي ضرورة المتابعة اليومية والدقيقة لمنظومة المتغيرات المكانية والازالة الفورية لأي أعمال بناء جديد مخالف.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالمتابعة المستمرة والدقيقة لجهود حماية أراضي الدولة ، والتصدي بحزم للممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعدي عليها .

وأشار المحافظ، إلى أن القيادة السياسية تولى اهتماما بالغاً بملف التعديات ، مشدداً على ضرورة اليقظة التامة لرصد كافة حالات التعدى فى المهد، وموجهاً بالاستمرار في تفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات المركزية بالديوان العام للتعامل اللحظي مع أي بلاغات عن التعديات وعرض تقارير دورية بالموقف لاتخاذ اللازم فورا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الفوري الذي عقده محافظ جنوب سيناء، لهذا الشأن بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء احمد الاسكندراني، السكرتير العام، ورؤساء المدن. ومدير مديرية الاسكان بالمحافظة، ومدير ادارة المتغيرات المكانية، ومدير ادارة المتابعة.

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