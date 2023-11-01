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الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

إزالة حالة تعد على مساحة 90 متر بقرية صنافير بالقليوبية

حملة مكبرة لإزالة
حملة مكبرة لإزالة التعديات

نفذ مركز ومدينة قليوب بمحافظة القليوبية، حملة إزالة فورية لقواعد خرسانية بقرية صنافير خارج الحيز العمراني على مساحة 90 متر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، وتوجيهات ومتابعة اللواء محمد سالم رئيس مركز ومدينة قليوب، وبحضور محمود شرف نائب رئيس مركز ومدينة قليوب وخالد نجم رئيس الوحدة المحلية بصنافير.

وقال محمود شرف نائب رئيس مجلس مدينة قليوب، أن الحملات مستمرة لمواجهة أي حالات تعدى على الأراضي الزراعية واراضى أملاك الدولة باعتبارها خط احمر لا يجوز المساس بها، محذرا من يخالفون القانون بأنهم سيحاسبون بالقانون.

الجريدة الورقية