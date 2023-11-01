إنطلاق البرنامج القومي لرعاية مرضي الضغط لغير المتخصصين بالقليوبية

أعلن الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، عن تدشين أول برنامج للشراكة بين جمعية الضغط المصرية ونقابة صيادلة القليوبية .

جاء ذلك بحضور الدكتور نصيف الحفناوي عضو مجلس الشورى، ونقباء الصيالة بمنطقة وسط الدلتا، الدكتور مصطفي سلام نقيب صيادلة المنوفية، والدكتور عصام أبوالفتوح نقيب صيادلة الشرقية، والدكتور هاني دنيا نقيب صيادلة الغربية و نقباء المهن الطبية بالقليوبية كلا من الدكتور محمد شعبان نقيب العلاج الطبيعي، والدكتور ذكي حلمي نقيب الاسنان، والدكتور احمد سعيد وكيل نقابة الاطباء بالقليوبية، والدكتورة فيفيان هنرى مدير عام الصيدلة، والدكتورة سحر حسن مدير هيئة الدواء بالقليوبية، والدكتور أحمد شعراوى مدير عام الأسنان.

وبدأ المؤتمر بالسلام الوطني ثم حداد على ارواح أهالينا الطاهرة بفلسطين الحبيبة ، والتأكيد علي كامل الدعم لقرارات القيادة السياسية لحماية السيادة المصرية والحفاظ علي قضية ومقدرات شعبنا الفلسطيني.



وقام الدكتور مجدي ثابت نقيب صيادلة القليوبية، بتدشين المؤتمر بالشراكة مع الدكتور سليمان غريب استاذ القلب بجامعة القاهرة و العضو المؤسس لجمعية ضغط الدم المصرية ، ثم كلمة الدكتور حموده الجزار وكيل وزارة الصحة والتى أكد خلالها علي دعمه للمؤتمر وكل الفئات من المهن الطبية دعما لحقوق المواطن في الحصول علي خدمة طبية متميزة.

وأشار الجزار، إلى أن البرنامج القومي لرعاية مرضى ضغط الدم موجه لكل الفئات غير تخصص القلب برعاية الجمعية المصرية لضغط الدم تحت شعار "اعرف رقمك"، ويهدف البرنامج لتوضيح آلية التعامل الأمثل مع مرضى الضغط من خلال الفئات غير المتخصصة ليتم التعامل

والاحالة حفاظا على المريض



وشارك في المؤتمر لفيف من المحاضرين المتميزين يتقدمهم الدتورة وفاء العروسي أستاذ القلب بجامعة القاهرة .