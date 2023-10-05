جامعة جنوب الوادي تُنظم ندوة احتفالًا باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر

شارك الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعه جنوب الوادي، اليوم الخميس، في إنطلاق فعاليات الندوة التوعوية التي نظمتها جامعة جنوب الوادي بمناسبه الاحتفال باليوبيل الذهبي لحرب أكتوبر المجيدة

جاء ذلك بحضور الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة الأسبق والدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة تحت عنوان " انتصارات أكتوبر المجيدة وفضل الشهادة ودور القوات المسلحة " .

وحاضر فيها اللواء اركان حرب طيار دكتور هشام الحلبي مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا و الاستراتيجية بدأت فعاليات الاحتفالية بالوقوف دقيقة حدادً على أرواح شهداء حرب أكتوبر المجيدة وقراءة الفاتحة على ارواحهم الطاهرة ورحب الدكتور احمد عكاوي رئيس الجامعة في كلمته بالضيوف المشاركين في الندوة.

وتوجه بالشكر للعاملين بجامعة جنوب الوادي من أعضاء هيئة التدريس والمعاونين والاداريين للمشاركة فى هذه الفعالية واكد على أهمية إقامة مثل هذه الندوات التوعوية في رحاب الجامعة والتي تساهم في معرفة الطلاب والاجيال الجديدة تاريخ الاباء والاجداد الذين شاركوا في هذه الحرب المجيدة والتي قامت بتغيير خارطة الطريق في المنطقة بأجمعها حيث حولت حالة الانكسار والهزيمة الى مرحله انتصار وعودة كرامة وهدم لكافة الاساطير.

وأكد رئيس الجامعة، أن روح أكتوبر انما تعيش بداخل كل المصريين ونستلهم منها اسمى المعاني والدروس وهذه الروح تجسدها الدولة في هذه المرحلة في تحقيق السبق والريادة على كافه الأصعدة.

وأكد الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على حرص جامعة جنوب الوادي، على إقامة الأنشطة الطلابية على مدار العام الدراسي وتنوعها مشيرا الى ان مثل هذه الندوات انما تعمل على رفع وعي الطلاب والالمام بكافه القضايا المعاصرة وايضا في تصحيح المعلومات المغلوطة والمشوشة بهدف مواجهه المخططات والمخاطر المحيطة والتي تستهدف امن الدولة المصرية كما تساهم في بناء شخصية الطالب بشكل سليم بعيد عن الغلو والتطرف.

وأشار الدكتور علي الدين عبد البديع القصبي منسق الندوة، إلى أهمية هذه اللقاءات والندوات والتي تجمع الشباب وطلاب الجامعة بمن ساهموا وخاضوا هذه الحرب المجيدة لتشكيل الوعي الوطني للطلاب وتكوين الهوية الوطنية وتسليط الضوء على معجزة وعزيمة وإرادة الجيش المصري الذي حقق اكبر الإنجازات العسكرية في تاريخ المنطقة .

تحديات أكتوبر

وأوضح اللواء هشام الحلبي مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا و الاستراتيجية بان تحديات حرب أكتوبر التي واجهتها مصر في هذه الفترة التي سبقت الحرب كانت من اكبر التحديات ومع ذلك لم يصب المصريين باليأس سواء كانوا قادة عسكريين او مدنيين وبدأت مرحله في منتهى الأهمية وهي إعادة بناء القوات المسلحة واعداد الدولة للحرب وهو ما استغرق 6 سنوات وحدث هذا الاعداد بأسلوب علمي ومحترف .

وأجاب اللواء الحلبي، في هذه المحاضرة على العديد من التساؤلات ومنها لماذا احتلت إسرائيل ارض سيناء ونتائج حرب أكتوبر 1973 ولماذا لم تكمل مصر تحرير سيناء بالحرب وهل خطط الرئيس السادات للسلام منفردا وهل سيناء منقوصة السيادة طبقا لمعاهدة السلام وكيف استخدم الرئيس السادات مفهوم القوة الذكية لاستعادة كافة الأراضي المصرية.

واختتم الحفل فقرات غنائيه وطنيه لاستلهام روح أكتوبر من فريق كورال كلية التربية النوعيه بقيادة الدكتور عمر عبدالستار بقسم التربيه الموسيقية شهد فعاليات الاحتفالية عمداء كليات جامعة جنوب الوادي ووكلاء الكليات ورؤساء الاقسام واعضاء هيئة التدريس.