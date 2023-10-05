رسالة ماجستير تناقش تخطيط التعاقب الوظيفي في مكتبات جامعة جنوب الوادي

حصلت ياسمين علي محمود محمد، الباحثة بقيم المكتبات بكلية الآداب بجامعة جنوب الوادى، على درجة الماجستير في الآداب تخصص المكتبات وتكنولوجيا المعلومات بتقدير ممتاز، عن رسالتها المعنونة: "تخطيط التعاقب الوظيفي في مكتبات جامعة جنوب الوادي: دراسة تخطيطية"، والتى تعد أول دراسة من نوعها في تناول تخطيط التعاقب الوظيفي في المكتبات الجامعية بجمهورية مصر العربية.

عقدت المناقشة فى رحاب جامعة جنوب الوادى، بحضور الاستاذ الدكتور محمد سعيد عبدالله نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ الدكتور صلاح سليم عميد كلية الآداب ووكلاء الكليةولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وأسرة الباحثة. وحول أهمية الدراسة، قالت الباحثة ياسمين علي محمود محمد، إن الدراسة استهدفت بيان أهمية تخطيط التعاقب الوظيفي بالمكتبات وعلاقته بتطوير أداء القيادات في المكتبات الجامعية بجامعة جنوب الوادي.

كما تساعد هذه الدراسة قادة المكتبات ومراكز المعلومات في اكتشاف المواهب في مؤسساتهم وتحسينها من أجل تطوير المكتبات وتطوير المهنية لدى الموظفين، بجانب إسهام هذه الدراسة في التوصل إلى نتائج وتوصيات من الممكن أن تفيد الجهات المسؤولة وأصحاب القرار بالجامعات المصرية عامةً وجامعة جنوب الوادي خاصةً من تجنب مشكلة الفجوة القيادية من تهيئة قادة المستقبل .

وأضافت إن الدراسة تسهم في تقديم أداة لمتخذي القرار يمكن من خلالها تقييم وتطوير أداء القيادات بالمكتبات في ضوء تخطيط التعاقب الوظيفي، مع محاولة تغيير النمط المعمول به في اختيار القادة من نمط الاختيار وفقاً للأقدمية فقط إلى نمط الموضوعية وأسس الاختيار العلمية.

واستعرضت الباحثة أهداف الدراسة، مشيرة إلى أنها سعت إلى تحقيق عدة أهداف منها التعرف على الأسس الفكرية والنظرية للتخطيط التعاقب الوظيفي في المكتبات، وتحديد واقع تخطيط التعاقب الوظيفي الحالي في مكتبات جامعة جنوب الوادي، وتحديد متطلبات تخطيط التعاقب الوظيفي في مكتبات جامعة جنوب الوادي، والوقوف على معوقات تخطيط التعاقب الوظيفي في مكتبات جامعة جنوب الوادي، ورصد مقترحات تخطيط التعاقب الوظيفي في مكتبات جامعة جنوب الوادي، وتقديم تصور مقترح لتخطيط التعاقب الوظيفي في مكتبات جامعة جنوب الوادي.

وأوصت الباحثة ياسمين علي محمود محمد فى دراستها بتوفير نظام تقييم أداء موضوعي يمكن من خلاله التعرف على نخبة الكفاءات من أمناء ومديري المكتبات، وتوفير آلية مكتوبة للكشف عــن المواهب من أمناء ومديري المكتبات في الجامعة، ونشر ثقافة التخطيط للتعاقب الوظيفي في المكتبات على كل المستويات الإدارية بالجامعة، وتوفير آليات وبرامج بإدارة الموارد البشرية للتنبؤ بالكفايات المطلوبة من أمناء ومديري المكتبات في المستقبل، بالاضافة الى التوصية بتضمين الخطة الإستراتيجية في الجامعة بآلية مكتوبة لتطوير أمناء ومديري المكتبات المرشحين لشغل الوظائف القيادية العليا، مع وضع نظام للحوافز والمكافآت لكفاءة وأداء أمناء ومديري المكتبات المرشحين لشغل المناصب القيادية، بالإضافة إلى تضمين خطة التعاقب الوظيفي للمكتبات في الخطة المالية السنوية بالجامعة، وتعظيم الاستفادة من تطبيقات تكنولوجيا المعلومات الإدارية في تنفيذ إجراءات التعاقب الوظيفي في مكتبات الجامعة، ووضع آلية لخفض كلفــة بــرامج تخطــيط التعاقــب الوظيفي بالمكتبات في الجامعة، وتعظيم الإمكانات والموارد الذاتية اللازمة لتطوير أمناء ومديري المكتبات المرشحين لشغل الوظائف القيادية.

وأوصت الدراسة أيضا ببناء قاعدة بيانات عن الموهوبين وأصحاب الأداء المرتفع من أمناء ومديري المكتبات المرشحين، و توفير وتأهيل متخصصين في تخطـيط التعاقـب الوظيفي بالمكتبات في الجامعة، و تحقيق تكافؤ الفرص لجميع أمناء ومديري المكتبات المرشحين للترقي الوظيفي، و تضمين البرامج التدريبية التي تقدم لبناء وتنمية قدرات أمناء ومديري المكتبات المرشحين لتأهيلهم لمناصب أعلى بمركز تنمية القدرات بالجامعة، كما أوصت بتقليص الأعباء الملقاة على أمناء ومديري المكتبات بســبب متطلبات الاعتماد والمحاسبية، وأوصت الدراسة أخيرا بأن تتبنى الإدارة العامة للمكتبات بجامعة جنوب الوادي الخطة المقترحة التي قدمتها الدراسة لتخطيط التعاقب الوظيفي بمكتبات جامعة جنوب الوادي.

تكونت لجنة الإشراف من الاستاذ الدكتور إيمان سيد عبد الحكيم استاذ المكتبات والمعلومات المساعد بكلية الأداب جامعة جنوب الوادي، و الدكتور طه محمود خضر سعيد مدرس المكتبات والمعلومات بكلية الآداب جامعة جنوب الوادي.

وتكونت لجنة المناقشة والحكم من الاستاذ الدكتور أحمد عبادة العربي أستاذ المكتبات والمعلومات ووكيل كلية الآداب جامعة طنطا، و الاستاذ الدكتور دعاء كمال أحمد أستاذ المكتبات والمعلومات المساعد بكلية الآداب جامعة جنوب الوادي، و الاستاذ الدكتور إيمان سيد عبدالحكيم أستاذ المكتبات والمعلومات المساعد بكلية الآداب جامعة جنوب.