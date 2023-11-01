علاء عابد: استقبال مصر للجرحى الفلسطينيين انتصار جديد لدعم القضية الإنسانية

أشاد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، بفتح معبر رفح لخروج أوائل الفلسطينيين الحاملين جنسيات مزدوجة ودخول الجرحي الفلسطينين من قطاع غزة إلى مصر.

وأوضح عابد، في تصريحات صحفية له، أن استقبال مصر للجرحى الفلسطينيين يعد انتصارا جديدا لدعم مصر للقضية الإنسانية، وتأكيد على موقف مصر الإنساني ومساعدة الشعب الفلسطيني الأشقاء، ومساعدة الجرحى.

وأكد رئيس لجنة النقل والمواصلات بالنواب، على أن مصر لم ولن تدخر جهداً من أجل ضمان سرعة وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين فى قطاع غزة.

وأشار النائب علاء عابد، إلى الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تقود معركة دبلوماسية مهمة منذ بداية الحرب بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، لوقف التصعيد وحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، علاوة على إدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وتابع رئيس نقل البرلمان، أن مصر لم تدخر جهدا فى سبيل توصيل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، لافتًا إلى أن معبر رفع تحول إلى طريق الإنسانية، بعدما أصبح ملتقى لجميع قوافل الإغاثة التى التقت من أجل دعم أهالى غزة.

كما أشاد النائب علاء عابد، برفع حالة الاستعداد القصوى بكل الهيئات التابعة لوزارة الصحة والسكان و هيئة الإسعاف المصرية، حيث تم تخصيص 40 سيارة إسعاف والاصطفاف داخل معبر رفح.