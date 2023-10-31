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الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

البرلمان العربى يستنكر مجزرة جباليا ويحمل المجتمع الدولي مسؤولية هذه المجازر في ظل هذا الصمت والعجز

البرلمان العربى
البرلمان العربى

 

أدان البرلمان العربى المجزرة البشعة التى قامت بها القوة القائمة بالاحتلال إسرائيل بحق المدنيين في مخيم جباليا اليوم والذي أسفر عن سقوط أكثر من 400 شهيداً، ومئات الجرحى، أغلبهم من الأطفال والنساء، ويحمل البرلمان العربى المجتمع الدولي بكل مؤسساته ومنظماته المسؤولية  عن هذه المجازر التي ترتكب يومياً بحق المدنيين العزل في ظل صمت وعجز دولي مشين.

وأضاف البرلمان العربى أن استهداف المدنيين الآمنين في منازلهم وفي المستشفيات جرائم وحشية، وانتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية، والتى لايمكن السكوت عليها ويجب وقفها على الفور، وإن عدم معاقبة إسرائيل على مجازرها بحق الشعب الفلسطيني هو الذي يشجعها على الاستمرار في ارتكابها.

ودعا البرلمان العربي إلى الوقف الفوري للتصعيد في قطاع غزة، وطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمنظمات الدولية والحقوقية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه المدنيين العزل من الأطفال والنساء والشيوخ، والمطالبة بالحماية الدولية لهم من بطش وجبروت وصلف القوة القائمة بالاحتلال، ومحاسبتها على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني.

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