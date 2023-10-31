اتصالات النواب: ننظر تشريعات تنظم استخدام الذكاء الاصطناعي في مصر

أكد النائب احمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، ان اللجنه بصدد البدء في مناقشة عدد من المواد والتشريعات ؛ التي ستنظم أنشطة الذكاء الاصطناعي في مصر، والتي ستضاف علي الارجح الي قانون تقنية المعلومات، الذي صدر في عام 2018 أو يصدر بها قانون مستقل.

وأضاف بدوي في تصريحات للمحررين البرلمانين الي ان مصر تخطو بخطوات ثابته لدخول تقنية الـ5G وهي شبكة الجيل الخامس، ومايترتب عليه من تطوير وتحديث يسابق الزمن في العالم الفضائي والمعلوماتي، مما يحتم علي مصر بضرورة وجود تشريعات حاكمه للذكاء الاصطناعي في مصر تنظم عمله وتضبط استخدامه.

ولفت بدوي إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح أمرًا واقعًا ولا بد من التعامل من خلاله بالاضافه الي انه له من الايجابيات والسلبيات التي تحتاج الي ضوابط قانونيه تنظمه، في ظل خلو التشريعات المصريه من النص على تناول الذكاء الاصطناعي في أي من مواد قانون العقوبات المصري.

وتابع بدوي أن لجنة الاتصالات تهدف من هذه التشريعات الحفاظ على الهوية المصرية والمجتمع المصري بقيمه الراسخة، وبما يتواءم مع متطلبات العصر الحديث التي تقتضي السير في ركاب الدول المتقدمة، من خلال الثورة المعلوماتيه التي يعيش فيها العالم ويتماشي مع خطة الدولة المصريه في التحول الرقمي والثورة التنمويه في مجال الاتصالات.