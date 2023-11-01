طرق الحفاظ على الاجهزة المنزلية حال انقطاع الكهرباء..بسبب قطع التيار الكهربائى وعودته بشكل المفاجئة تحدث كثير من الأضرار للأجهزة الكهربائية خاصة الأجهزة باهظة الثمن، ومع تزايد عدد ساعات انقطاع التيار الكهربائى والذى جاء نتيجة الارتفاع الملحوظ فى درجات الحرارة عن مثيلاتها فى نفس الفترة من العام السابق، هناك مجموعة من النصائح التى من الممكن القيام بها للحفاظ على الأجهزة الالكترونية خلال انقطاع وعودة التيار الكهربائى.

وهناك بعض الإجراءات المتبعة للحفاظ على الأجهزة الكهربائية من التلف، كما تضمنتها نصائح مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لتجنب حدوث اي تلفيات في الأجهزة المنزلية بسبب انقطاع التيار الكهربائي لتخفيف الاحمال .

نصائح لحماية الأجهزة الكهربائية من اضرار انقطاع التيار الكهربائي

إعادة تشغيل الأجهزة الكهربائية مرة أخرى بعد عودة التيار الكهربي بدقيقة كحد أدنى، لإتاحة الفرصة لمرور فترة التذبذب في التيار، ووصوله إلى الاستقرار المناسب لعمل الأجهزة.

ينصح عند فترة انقطاع التيار الكهربائي، بعدم فتح الثلاجة أو الفريزر إلا مرات قليلة جدًا، لمنع فقدان البرودة أو الفريون من الثلاجة.

يُفضل استخدام المُشتركات الكهربائية متعددة الفتحات، والمزودة بحماية من اندفاع التيار.

يجب أن يكون الجسم الخارجي للمشترك الكهربائي المستخدم مُصنع من مادة مقاومة للاشتعال.

يجب قبل تشغيل المشترك التأكد من سلامته، وسلامة الوصلات الكهربائية والفيش به.

يجب الحرص على توصيل الأجهزة الكهربائية ذات الاستهلاك العالي، مثل الميكروويف والثلاجة والمكواه مباشرة بالمقبس، وتجنب استخدام المشترك.

الحرص على فحص الأعطال الكهربائية بالمنزل، إن وُجِدت وعدم تأجيل الصيانة.