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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

كيفية استخراج تصريح سفر إلكتروني

بوابة الوفد الإلكترونية

كيفية استخراج تصريح سفر إلكتروني.. يبحث الكثير من الشباب الراغبين في السفر إلى الخارج بهدف التنزه أو زيارة الأقارب أو حتى العمل بالخارج عن كيفية استخراج تصريح السفر والجهة المنوط بها استخراج تصريح سفر، هي إدارة التجنيد والتعبئة التابعة لهيئة التنظيم والإدارة، إذ يتم الدخول على رابط إدارة التجنيد والتعبئة ومن ثم استخراج تصريح سفر إلكتروني.

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وتسهيلًا وتيسيرًا على المواطنين الراغبين  في عملية استخراج  تصريح سفر إلكتروني، أو استخراج تصريح سفر من خلال الانترنت هناك عدة إجراءات طلب خدمة استخراج تصريح سفر إلكتروني، يجب اتباعها.

خطوات استخراج تصريح سفر إلكتروني

الدخول على إدارة التجنيد والتعبئة من خلال الرابط التالي 
https://tagned.mod.gov.eg/18militaryServiceTravelPermissionC.aspx.
بعد بدء عملية إجراء استخراج تصريح السفر يجرى الاحتفاظ برقم الطلب المقدم، بعد مراجعة البيانات.
استمرار المتابعة لموقف دراسة الطلب المقدم من خلال الرابط السابق.
تسجيل البيانات ثم الضغط على الاستعلام، والدفع من خلال الموقع.
يقوم الشخص بدفع الرسوم في حالة الموافقة على استخراج تصريح سفر إلكتروني، واستلام تصريح السفر عبر البريد، ويمكنه الدفع التقليدي واستلام التصريح ورقيا عبر أماكن الاستلام.
الاستلام من أي مقر تابع لإدارة التجنيد والتعبئة، ومنها المتواجد في حلمية الزيتون بمحافظة القاهرة، أما عن المتواجدين في المحافظات الأخرى يمكنهم استلام تصريح السفر من أي قسم تجنيد بمديرية الأمن بالمحافظة.

الأوراق المطلوبة حول استخراج تصريح سفر إلكتروني

على المتقدم معرفة الأوراق التي سيحتاجها قبل معرفة إجراءات استخراج تصريح السفر، إذ يجب عليه تقديم: 
بطاقة الرقم القومي الخاصة به وصورة منها.
أصل جواز السفر وصورة منه.
وشهادة بالموقف من التجنيد.
أصل مذكرة السفر.
توافر تصريح العمل في البلد التي تريد السفر إليها.
أصل تصريح سفر نموذج 14 ونسخة منه.

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