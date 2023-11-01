20 لاعًبا في قائمة طنطا لمواجهة بروكسي

استقر عمرو أنور المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا عن قائمة فريقه لمواجهة بروكسي في لقاء ناري مساء اليوم الأربعاء على ستاد طنطا في ختام الجولة السادسة في دوري المحترفين.

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وشهدت القائمة ضم 20 لاعًبا وجاءت قائمة طنطا لمواجهة بروكسب كالآتي؛

احمد ربيع الشيخ، احمد شوقي، "حراس مرمي"، شهاب فتحي، محمد حسام الشرخة، حسن علي، اسامة النجار، حسام غالي، كريم اسامة، عبدالرحمن الدح، محمد عاطف، ميدو جمال، حسون محمد، ساهر عبدالمنعم، نانا انتوي، احمد الشامي، حموشة، الحسيني سمير، احمد السيد، فارس طارق، محمد محسن شيكا.

يُذكر أن طنطا سيواجه بروكسي ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري المحترفين، وستقام المباراة بين الفريقين على ملعب نادي طنطا غدًا الاربعاء في تمام الثانية والنصف ظهرًا.