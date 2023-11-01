رئيس الاستخبارات العسكرية بجيش الاحتلال: فشلنا في أداء مهمتنا

اعترف رئيس الاستخبارات العسكرية بجيش الاحتلال، بالفشل فى غزة، قائلا: "فشلنا فى أداء مهمتنا"، جاء ذلك نقلا عن قناة القاهرة الإخبارية.

وفي سياق متصل أعلنت حركة حماس مقتل سبع رهائن بينهم ثلاثة يحملون جوازات سفر أجنبية في القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا للاجئين في قطاع غزة يوم الثلاثاء.

وأفادت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان عبر تلغرام عن "مقتل 7 من المحتجزين المدنيين لدينا في مجزرة جباليا بالأمس منهم 3 من أصحاب الجوازات الأجنبية".

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية قد ذكرت 14 فلسطينيا قُتلوا في قصف إسرائيلي على مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة، يوم الأربعاء.

كانت وزارة الداخلية في غزة قد قالت إن العدد الأوليّ لضحايا القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا، أمس، يقدَّر بنحو 400 قتيل وجريح، معظمهم من النساء والأطفال.

أدت موجة من الغارات الجوية الإسرائيلية، على مخيم جباليا إلى تسوية مبان سكنية بالأرض، بينما تركت حفرا في الأرض.

وأدانت الكويت بأشد العبارات، العدوان الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جباليا في قطاع غزة المحاصر، والذي تسبب في سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين الأبرياء العزل.

وأكدت الخارجية الكويتية - في بيان اليوم الأربعاء - شجب دولة الكويت التام لاستمرار التصعيد الذي تقوم به قوات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية بشكل عام، وقطاع غزة بشكل خاص، مجددة موقف دولة الكويت الداعي إلى ضرورة تحمل المجتمع الدولي ومجلس الأمن لمسؤولياته والتحرك السريع لحماية الشعب الفلسطيني ووقف دائرة العنف.

كما جددت دولة الكويت مطالبتها بالوقف الفوري لإطلاق النار والهدنة الإنسانية وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر يوم الجمعة الماضي.