وكيل شباب ورياضة القليوبية يتفقد أعمال تجهيز حمام سباحة مركز شباب بطا

تفقد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية الأعمال الإنشائية والتجهيزية لحمام سباحة مركز شباب بطا ببنها والذى يتم تنفيذه بنظام الاستثمار بحق الانتفاع b.o.t وفقا لاستراتيجية وزارة الشباب والرياضة باستثمار واستغلال الأماكن الغير مستغلة بمراكز الشباب والأندية لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بالهيئات الشبابية والرياضية.

وفى هذا الصدد أكد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أن ملف الطرح الاستثماري أضاف طفرة غير مسبوقة للمنشآت الشبابية والرياضية وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بضرورة طرح الأماكن الغير مستغلة للاستثمار بنظام حق الانتفاع بالشكل الذي لا يؤثر على ممارسة أنشطة المراكز والأندية، مما ساهم بشكل كبير فى زيادة عدد حمامات السباحة وقاعة المناسبات والأفراح والمحلات التجارية وغيرها من المشروعات الخدمية بمراكز الشباب دون تكلفة الدولة اى أعباء مالية بالاضافة لزيادة موارد مراكز الشباب والوزارة من العائد من الاستثمار.

تكلفة إنشاء حمام سباحة بطا 2 مليون و650 جنيهًا

يذكر أن حمام السباحة بمركز شباب بطا يتم تنفيذه على مساحة حمام نصف أولمبي بتكلفة إنشائية 2 مليون و650 ألف جنيه، وأكد الصبروط على ضرورة الالتزام بالضوابط الخاصة بالتشغيل واشتراطات الأمن والسلامة الواردة من وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري للغوص والإنقاذ وفقًا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.