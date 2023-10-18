اختراق إلكتروني بصور إباحية على موقع مدرسة بالغردقة

أصدر مسؤولو إدارة الغردقة التعليمية، تحذيرا رسميا وإشعارا بالتحرك الفوري ضد الجاني، الذي قام بالاختراق الإلكتروني لصفحة مدرسة الغردقة الابتدائية، حيث قام بنشر محتوى إباحي يتنافى مع قيم المجتمع.

وأكد محمود عامر، مدير إدارة الغردقة التعليمية، أن مسؤول الأمن بالإدارة قام بتحرير محضر رسمي بناءً على الحادثة.

العقوبات القانونية لنشر المحتوى الخادش للحياء

وفقًا للمادة 178 من قانون العقوبات في مصر، يُعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه مصري كل من يقوم بنشر مقاطع خادشة للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتنص المادة 25 على أنه يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يعتدي على المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المص

وفي حالة استخدام برامج أو تقنيات معلوماتية لربط معلومات شخصية بمحتوى مناف للآداب العامة، يُعاقب الجاني بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، وذلك وفقًا للمادة 26 من القانون.

وتحذر السلطات المعنية من أنه سيتم متابعة الجاني بكل حزم، وتحث المواطنين على توخي الحذر والابتعاد عن مثل هذه المحتويات الخطيرة على الإنترنت.

وتؤكد الإدارة التعليمية في الغردقة أنها ستعمل بكل جدية على حماية الطلاب والمدرسين من أي تهديدات إلكترونية.