عضو بالتحالف الوطني: دخول قرابة 216 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة

علق محمد ممدوح، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، على عدد شاحنات المساعدات التي عبرت معبر رفح من الجانب المصري باتجاه الجانب الآخر من المعبر ومن ثم إلى قطاع غزة.

شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة

وأوضح عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ان أمس الثلاثاء شهد دخول أكبر عدد من الشحنات إلى قطاع غزة بالتزامن مع المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بصحبة لفيف من القيادات المصرية والاحزاب السياسية والإعلاميين ومنظمات المجتمع الفني، من أمام بوابة معبر رفح، والتي حملت التأكيدات على أنه لا مساس للسيادة المصرية، وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية.

وأشار إلى أن هناك ما يقرب الـ216 شاحنة دخلت إلى قطاع غزة، موضحًا أن أغلب المساعدات التي دخلت حتى هذه اللحظة هي المساعدات الطبية والمواد الغذائية والمياه، مؤكدًا أنه في طريقة إرسال المساعدات والشاحنات إلى الأشقاء الفلسطينين في قطاع غزة يتم من خلال الأولوية لاحتياجات أهالي غزة.

وأردف أنه يتم ارسال هذه المساعدات إلى الأشقاء الفلسطينين في قطاع غزة في ظل حالة تعنت التي تواجهها المساعدات المصرية، متابعًا: "المعبر المصري مفتوح دائما، ونقوم بإدخال المساعدات الغذائية والدوائية منذ اليوم الأول، وأمام معبر رفح يوجد ما يقرب من 500 شاحنة ويتم التفتيش باستمرار وهناك بطء معتمد في التفتيش".