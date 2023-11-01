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الأربعاء 01 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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بث مباشر.. دخول شاحنات المساعدات وسيارات الإسعاف لقطاع غزة عبر معبر رفح

صورة من الفيديو
صورة من الفيديو

تقدم بوابة الوفد الإلكترونية، بثًا مباشرًا للحظة مرور شاحنات المساعدات وسيارات الإسعاف من مصر لقطاع غزة عبر معبر رفح.

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الهلال الأحمر الفلسطيني: انقطاع الاتصال عن طواقمنا في غزة بشكل كامل

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انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة

وكات قناة “القاهرة الإخبارية” أفادت في نبأ عاجل لها، بأن 40 شاحنة مساعدات تفرغ حمولاتها في الجانب الفلسطيني من معبر رفح، وأن هناك تعاونا بين الهلال الأحمر المصري والفلسطيني لخدمة المصابين.

قطاع غزة

وشهد قطاع غزة على مدار اليومين الماضيين عدة محاولات من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي لاجتياح القطاع، مع استمرار القصف من البر والبحر والجو بصورة غير مسبوقة منذ 7 أكتوبر الجاري، وتزامنا معه انقطاع كامل للكهرباء والإنترنت.

80 مصابا من قطاع غزة

وذكرت القاهرة الإخبارية، إن هناك استعدادات مصرية لاستقبال نحو 80 مصابا من قطاع غزة، وسط انتشار مكثف لسيارات الإسعاف لاستقبال الجرحى الفلسطينيين.

 

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