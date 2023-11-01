بث مباشر.. دخول شاحنات المساعدات وسيارات الإسعاف لقطاع غزة عبر معبر رفح

تقدم بوابة الوفد الإلكترونية، بثًا مباشرًا للحظة مرور شاحنات المساعدات وسيارات الإسعاف من مصر لقطاع غزة عبر معبر رفح.

وكات قناة “القاهرة الإخبارية” أفادت في نبأ عاجل لها، بأن 40 شاحنة مساعدات تفرغ حمولاتها في الجانب الفلسطيني من معبر رفح، وأن هناك تعاونا بين الهلال الأحمر المصري والفلسطيني لخدمة المصابين.

قطاع غزة

وشهد قطاع غزة على مدار اليومين الماضيين عدة محاولات من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي لاجتياح القطاع، مع استمرار القصف من البر والبحر والجو بصورة غير مسبوقة منذ 7 أكتوبر الجاري، وتزامنا معه انقطاع كامل للكهرباء والإنترنت.

80 مصابا من قطاع غزة

وذكرت القاهرة الإخبارية، إن هناك استعدادات مصرية لاستقبال نحو 80 مصابا من قطاع غزة، وسط انتشار مكثف لسيارات الإسعاف لاستقبال الجرحى الفلسطينيين.