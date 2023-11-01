الإيسيسكو تهنئ السعودية لفوزها باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034

تعرب منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) عن خالص التهنئة للمملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، بمناسبة فوز المملكة بحق استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2034.

وإذ تشيد الإيسيسكو بالإنجازات الكبيرة التي تشهدها المملكة العربية السعودية على جميع الأصعدة، ومنها كرة القدم، فإنها تؤكد أن تنظيم المملكة لهذا الحدث العالمي سيكون فرصة لتقديم الصورة الناصعة لثقافة دول العالم الإسلامي أمام شعوب العالم، للتعريف بالجانب الحضاري، وما يزخر به العالم الإسلامي من تراث مادي وغير مادي، يسهم بشكل كبير في ترسيخ قيم التعايش والسلام والحوار الحضاري.

وتؤكد الإيسيسكو استعدادها التام لتقديم كل أوجه الدعم والمساندة إلى المملكة العربية السعودية، لتحقيق النجاح المنشود في تنظيم كأس العالم 2034، والتعريف بالموروث الثقافي التاريخي المميز للعام الإسلامي.

وتجدد المنظمة التأكيد على أهمية تضافر الجهود لاستثمار الرياضة وخاصة كرة القدم، للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، بما لها من قوة تأثير على الفئات المختلفة، وشعبية جارفة حول العالم.