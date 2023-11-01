منتخب مصر خارج قائمة المرشحين للأفضل في أفريقيا

كشف الاتحاد الافريقي لكرة القدم، المرشحين لحصد جوائز "كاف" لعام 2023 التي من المقرر إقامتها في الفترة المقبلة في المغرب.



وأعلن كاف خلال الساعات الماضية عن إقامة حفل جوائز الأفضل كل عام في الحادي عشر من شهر ديسمبر المقبل.



كشف الاتحاد الافريقي لكرة القدم عن قائمة المرشحين لجوائز أفضل منتخب وطني في قارة أفريقيا لعام 2023.



ولم تشهد قائمة المرشحين تواجد منتخب مصر، وضمت القائمة كل من: السنغال والمغرب وتنزانيا وناميبيا وغينيا الاستوائية وموزمبيق وغينيا بيساو والرأس الأخضر وموريتانيا وجامبيا.



وشهد ترتيب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الشهري الأخير تواجد منتخب مصر ضمن قائمة الـ5 منتخبات الأولى.