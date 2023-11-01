وزير الزراعة يتابع منظومة التحول الرقمي وميكنة خدمات الحجر الزراعي والصادرات والواردات

تنفيذا لتوجهيات القيادة السياسية بالتوسع فى التحول الرقمي والخدمات الألكترونية عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذى لميكنة خدمات الحجر الزراعي بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وبعض قيادات الوزارة ومسئولي شركة الانتاج الحربي لنظم المعلومات.

الاجتماع ناقش واستعرض منظومة ميكنة اعمال الحجر الزراعي وتم عرض الموقف التنفيذي للمنظومة متضمنا ميكنة أعمال الوارد والصادر والشهادة النباتية.

واكد وزير الزراعة على ضرورة تأمين المعلومات وضمان جودة الخدمة بشكل مستمر ، مؤكدا على ان المنظومة الجديدة يجب أن تتسم بالرقابة والحوكمة الشديدة والربط مع الجهات الخارجية والداخلية ، بما يسهم في تسهيل الخدمات الخاصة بالسادة المصدرين والمستوردين.

كما شدد وزير الزراعة على ضرورة تنفيذ برامج تدريبية مكثفة على المنظومة الجديدة للعاملين بالحجر الزراعي

وفي نهاية الاجتماع تم الموافقة على الإطلاق التجريبي للمنظومة مع تشكيل فرق الاستلام النهائي لها بعد استكمال باقي الاجراءات.

وتجدر الإشارة إلى أن منظومة الحجر الزراعي المصري شهدت تطورا كبيرا في مجال الحوكمة والرقابة والتحول الرقمي وميكنة الخدمات وتكويد المزراع مما أدى إلى زيادة ثقة العالم في الصادرات الزراعية المصرية وأصبحت تتمتع بسمعة طيبة وعليها طلب متزايد من معظم الدول.