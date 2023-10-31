مركز بحوث الصحراء و"أكساد" يبحثان سبل التعاون لتعزيز التنمية المستدامة بالمناطق الصحراوية

استقبل الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، الدكتور نصر الدين العبيد، مدير المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والاراضي القاحلة (أكساد)، والدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجهتين.

أوجه التعاون المستقبلي

وتم خلال اللقاء مناقشة استمرار أوجه التعاون المستقبلي بين الجهتين، بناءً على النجاح المثمر الذي حققه التعاون في الفترة الماضية.

وأكد الدكتور حسام شوقي أن مركز بحوث الصحراء على أتم الاستعداد لاستمرار التعاون لتعزيز خطة تطوير قطاع الزراعة في المناطق الصحراوية، وتوفير مصادر غذائية مستدامة، والنهوض بانتاجية المحاصيل الاستراتيجية، وتعزيز البرامج التنموية والخطط القومية لاسيما تحت الظروف الصحراوية والمناطق الهامشية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير.

ومن جانبه، أعرب الدكتور نصر الدين العبيد عن امتنانه الكامل وتقديره لما يقدمه مركز بحوث الصحراء، مع استعداده الكامل لمزيد من الدعم والتعاون لتحقيق التنمية المستدامة في المناطق الصحراوية.

فيما أكد الدكتور سيد خليفة أن من أهداف هذا التعاون تعزيز سبل التعاون بين المؤسسات والمراكز البحثية المصرية والدولية لتبادل الخبرات والمعرفة، وتنفيذ مشروعات بحثية مشتركة، وتدريب الكوادر العلمية والفنية في مجال الزراعة الصحراوية.

ويأتي هذا التعاون في إطار الجهود المشتركة لتعزيز التنمية المستدامة في المناطق الصحراوية، وتحقيق الأمن الغذائي المصري.