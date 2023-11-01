ايه كابيتال القابضة تقرر تأسيس شركة بالإمارات برأسمال 24 مليون درهم

أعلنت شركة اية كابيتال القابضة، أنه تقرر تأسيس شركة أفشور ذات مسؤولية محدودة بالمنطقة الحرة بجبل علي بإمارة دبي في الإمارات العربية المتحدة تحت اسم Global Vacation Limited أو أي اسم آخر والذي يتمت الموافقة عليه من قبل سلطة المنطقة الحرة بجبل علي وحسبما يقرره الوكلاء سب رأيهم المطلق.

وقالت الشركة في بيان للبورصة، إن رأس مال الشركة يكون 24 مليون درهم إماراتي مقسم على 240 ألف حصص قيمة كل حصة 100 درهم إماراتي والتي تمثل 100% مملوكة بالكامل إلى شركة ايه كابيتال القابضة.

وأشارت إلى أنه تقرر تعين مديرين تنفيذيين للشركة وهم: منصور عبدالمجيد منصور عامر، وعمر منصور عبدالمجيد عامر، إضافة إلى تعيين منصور عبدالمجيد منصور عامر سكرتيراً للشركة.