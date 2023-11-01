مستشفيات الاسماعيلية تعلن حالة الطواريء لاستقبال جرحى قطاع غزة

قالت مصادر طبية مسئولة بالإسماعيلية لبوابة الوفد الإلكترونية أنه تم رفع درجة الاستعدادات القصوى والطوارئ تحسبا لاستقبال العشرات من الجرحى والمرضى الفلسطنيين القادمين من قطاع غزة لتلقي العلاج اللازم بالمستشفيات المصرية .

وكانت وزارة الصحة دفعت بعشرات من سيارات الاسعاف إصطفت منذ الساعات الاولى من صباح اليوم على الجانب المصري من معبر رفح لاستلام المرضى الفلسطنيين والبالغ عددهم نحو 81 مريض لتوصيلهم الى المستشفيات المصرية بمحافظات شمال سيناء والاسماعيلية والقاهرة .ومن المنتظر ان يتم فرز طبيعة الاصابات والحالات عقب دخولها للجانب المصري داخل المستشفى الميداني برفح المصرية قبيل تحويلهم الى المستشفيات .

وتأهبت بمحافظة الإسماعيلية مستشفيات جامعة قناة السويس والمجمع الطبي العالمي ومستشفى ابو خليفة للطواريء لاستقبال عدد من الجرحى .

واكدت المصادر لبوابة الوفد الالكترونيه أن غرف الازمات الفرعية بمديرية الصحة بالمحافظة منعقدة على مدار ٢٤ ساعة منذ بدء الاعتداءات في 7 اكتوبر الماضي .حيث تم رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والادارة الصحية طوال الوقت تحسبا لاي تكليفات .كما تم دعم المستشفيات بكافة المستلزمات استعدادا للازمة الراهنة .

وعلمت الوفد انه من المنتظر ان يصاحب كل جريح مرافق واحد من اقاربه لمصاحبته خلال رحلة العلاج حتى يتم الشفاء .

وكان مجلس نقابة الأطباء بالإسماعيلية اصدر بيانا أكد فيه إعداد قوائم من الأطباء وهيئة التمريض للدعم الميداني وتقديم المساعدات الطبية للمصابين والجرحى الفلسطينين بمستشفيات سيناء والاسماعيلية .

ودعت النقابة أعضاء الجمعية العمومية للإستعداد لأي تكليفات من القيادة السياسية بالدعم الميداني واعربت النقابة عن استنكارها استهداف المنشآت الطبية والاطقم الطبية المرابطة داخل مستشفيات القطاع.



