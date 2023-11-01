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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزارة العمل: ورشة للتوعية بريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة بالإسماعيلية

ورشة عمل
ورشة عمل

قالت وزارة العمل في بيان لها ، ان مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية نظمت ورشة عمل بمركز التدريب المهنى التابع للمديرية ، على مدار 3 ايام متتالية ، جرى خلالها التدريب على عمل أنشطة عملية حول كيفية وصف فكرة المشروع الريادى ، وكيفية تطوير الخطة التسويقية ، وتقدير حجم مبيعات المشروع ، وتقدير خطة تكاليف الإنتاج والمشتريات فى المشروع ، والموارد البشرية للمشروع ، في إطار سعى المديرية وخطتها نحو تغيير ثقافة الشباب نحو العمل الحر وريادة الاعمال وأهمية ذلك للماركة في عمليات التنمية الجارية ، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بإطلاق حملات قومية وإعلامية للإعلاء من قيمة العمل ،وتغيير ثقافات الشباب نحو العمل الحر، وإقامة المشروعات الصغيرة، وتنمية المهارات لتتماشى مع إحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج ، ورصد النماذج الشبابية الناجحة في هذا الملف 

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العمل تختتم دورات تدريب مهني على "التفصيل والحياكة" ببورسعيد

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وزارة العمل: بدء برنامج تدريبي على التفصيل والخياطة لفتيات مطروح

واوضح حسن رداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية،أن دعاء السيد مدير مركز التدريب،إلتقت ايضا، مدير وحدة الخدمات غير المالية بجهاز المشروعات الصغيرة جيهان عبده ،خلال ورشه العمل التى جرى تنظيمها داخل المركز ، وذلك للتأكيد على الدور الريادي الذى يقوم به جهاز تنميه المشروعات فى مجال ريادة الأعمال ، وأنه جرى خلال الورشة  التدريب على نموذج خطة عمل مبسطة  بالتعاون مديرية العمل ، والتعرف على رأس المال المطلوب ومصادر تمويله ، وكيفية تحديد سعر تكلفة المنتجات والخدمات ، والخطة المالية المقترحة ، والشكل القانونى للمشروع ومسؤلياته القانونية ، كما جرى استعراض مثال على مشروع كافيتريا لتقديم الأطعمة والمشروبات داخل حاضنة أعمال بالمحافظة 

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