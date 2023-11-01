العمل تختتم دورات تدريب مهني على "التفصيل والحياكة" ببورسعيد

أعلنت وزارة العمل أن مديرية عمل بورسعيد تابعت الإختبار والتقييم النهائى لمتدربات على مهنة التفصيل والخياطة بمركز التدريب الثابت بالمديرية ، بعد انتهاء مدة الساعات المعتمدة للبرنامج التدريبي ، وتسليم شهادات إجتياز تدريب استفاد منه 45 متدربة، فى ورشتين تدريبين،ضمن خطة التدريب المهنى للعام 2023 – 2024 ، وتحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة ، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن التى يتطلبها سوق العمل داخل المحافظات وتأهيلهم وتنمية مهاراتهم للحصول على فرص عمل لائقة ،وتشجيعهم على العمل الحر وريادة الأعمال وذلك لبدء مشروع صغير خاص بهم يساهم فى تحسين مستويات معيشتهم.

وأوضح عبد الونيس عبد الله مدير مديرية العمل ببورسعيد ، أن التدريب تحت إشراف منار العوضى مدير مركز التدريب ، والمدربين: نهلة أبو العزايم، وسمر شكرى ، وهانى عيسى ، منوهاً إلى أن جميع الدورات التدريبية بمركز التدريب المهني وايضا الوحدة المتنقلة مجانية لجميع المتدربين على المهن التى يحتاجها سوق العمل للشباب من الجنسين بالمحافظة وأكد على أهمية نشر ثقافة العمل الحر لدى الخريجين والخريجات و البدء بمشروع صغير لتوفير حياه كريمة لهم ، مضيفاً أنه يمكن للشباب الراغب في الحصول على فرص التدريب المجانية من خلال التقديم بمقر مركز التدريب المهنى الثابت، لمن هم من سن 18 إلى 45 سنة على المهن المتاحة ،مع توفير كافة العدد والآلات والخدمات اللازمة للتدريب بالمجان ،و يتم التدريب بواسطة مدربين معتمدين من الوزارة