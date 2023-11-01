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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزارة العمل: بدء برنامج تدريبي على التفصيل والخياطة لفتيات مطروح

البرنامج التدريبي
البرنامج التدريبي

قالت وزارة العمل في بيان لها ، ان مديرية العمل بمحافظة مطروح ، بدأت فعاليات البرنامج التدريبى المجانى للفتيات على مهنة التفصيل والحياكة ، بمركز التدريب المهنى بمطروح ، وذلك لعدد 30 متدربة ، ضمن جهود المديرية لتنفيذ خطة التدريب المهنى للعام 2023 – 2024 ، وتحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة ، وذلك لتأهيلهم للحصول على فرصة عمل لائقة ، وتمكين المرأة إقتصادياً ، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن المطلوبة في سوق العمل بالمحافظات ، وتأهيلهم للحصول على فرص عمل لائقة او بدء مشروع صغير او متوسط.

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وأوضح عاطف درويش مدير مديرية العمل بمطروح ، في تقريرٍ للوزارة ، انه قد استقبل المتدربات وليد جمعة مدير مركز التدريب المهنى وبدأت عملية التدريب بورش التفصيل والحياكة داخل المركز ، وذلك فى إطار اهتمام القيادة السياسة بتدريب الشباب من الجنسين على المهن الحرفية وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأه اقتصادياً ، ومؤكداً أنه يمكن الالتحاق ببرامج التدريب المتاحة من خلال التقديم بمقر مركز التدريب المهنى او إدارة بحوث العمالة بالمديرية لمن هم في سن 18 إلى 40 سنة ، ويحصل المتدربين على شهادة معتمدة من المديرية بعد انتهاء فترات التدريب تؤهلهم للحصول على فرص عمل بالقطاع الخاص داخل المصانع والشركات

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