الدوري الأفريقي.. الأهلي يلتقي صن داونز في مواجهة رد الاعتبار الليلة

يستضيف ملعب القاهرة الدولي، مساء اليوم، مباراة فريق الأهلي المصري ونظيره صن داونز الجنوب أفريقي، في المواجهة المرتقبة التى تجمع الفريقينضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الافريقي.

رد الاعتبار

ويخوض مارسيل كولر المدير الفنى للمارد الأحمر ولاعبيه مباراة اليوم أمام صن داونز، بحثا عن رد الاعتبار بعد الهزيمة في لقاء الذهاب بهدف نظيف.

ونجح فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي تخطي عقبة سيمبا التنزاني بنتيجة ثلاثة اهداف لكل فريق بمجموع المباراتين، وبفضل قاعدة الهدف خارج الأرض بهدفين بعد التعادل ذهابا 2/2 فى دار السلام والتعادل 1/1 في القاهرة.

بينما تخطي صن داونز عقبة بترو أتلتيكو الأنجولي بهدفين دون في مجموع المباراتين، بعدما فاز ذهابا بهدفين دون رد فى أنجولا وتعادل سلبيا إيابا فى بريتوريا.

مواجهات الأهلي وصن داونز

وتقابل فريق الأهلي أمام نظيره صن داونز في 15 مباراة فاز بطل مصر في خمسة لقاءات وتعادل في مثلها، وفاز بطل جنوب أفريقيا فى خمسة مباريات.

قائمة الاهلي

في حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف.

في خط الدفاع: علي معلول - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - أكرم توفيق - محمد هاني - خالد عبد الفتاح.

في خط الوسط: أحمد نبيل كوكا - أليو ديانج - مروان عطية - إمام عاشور - أحمد عبد القادر - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - رضا سليم- بيرسي تاو.

في خط الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا - أنتوني موديست - صلاح محسن.

