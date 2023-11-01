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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزارة العمل: نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين طلاب جامعات الأسكندرية

ندوة
ندوة

قالت وزارة العمل في بيان لها أن مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية نظمت من خلال إدارة السلامة والصحة المهنية ندوة للتوعية بالسلامة والصحة المهنية ، بكلية الهندسة جامعة الاسكندرية، استعرضت بعض الموضوعات المرتبطة بأهداف السلامة والصحة المهنية ، ومخاطر بيئة العمل ، وخطط الطوارئ ، والمخاطر الميكانيكية والكهربائية ، و ذلك في سبيل الوصول الي المستوي الذي يضمن تحقيق اهداف العمل اللائق وذلك من خلال  التعاون بين المديرية والكلية ، وتحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة 

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 يأتى ذلك في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتفعيل دور الأجهزة التابعة للمديريات والاهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين في مختلف قطاعات العمل بالمحافظات للحفاظ على العنصر البشرى والمنشآت والمترددين من مخاطر بيئة العمل المختلفة والوقاية منها لتوفير مناخ عمل آمن يزيد من الإنتاجية 

واوضح المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالأسكندرية انه قام بافتتاح الندوة ، مؤكداً على حرص الوزارة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين وجميع الطلاب بالكلية وذلك للحفاظ علي سلامتهم في أماكن عملهم ، كما القت المحاضرات المهندسة شرين محمد مدير ادارة السلامة و الصحة المهنية بالمديرية ، و المهندسة شرين محمود بإدارة السلامة والصحة المهنية ، والمهندسة هند ممتاز بإدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية ، والمهندسة حسناء عطيه مكتب السلامة والصحة المهنية ، كما جرى زيارة لمعمل الكلية للتقييم و اجراء قياسات المخاطر اللازمة بالمعمل ، وتقييم كافة الملاحظات للوقاية من حدوث اى مخاطر  

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